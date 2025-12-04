российское информационное агентство 18+

Четверг, 4 декабря 2025

В Екатеринбурге выбрали три лучших проекта памятника героям СВО (ФОТО)

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

В Екатеринбурге подвели предварительные итоги конкурса по отбору лучшего эскизного проекта памятника героям специальной военной операции.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов, сегодня жюри выбрало три лучшие работы. Их авторами стали: консорциум «Баймуханов и Исаев», Денис Стритович и Евгений Павлюченко. Позже администрация вместе с архитекторами, художниками, представителями общественности и депутатами выберут из тройки одного. Место размещения монумента на сегодняшний день не определено.

«Уверен, выбранная скульптурная композиция станет ярким символом нашей благодарности и памяти, а также напоминанием о важности единства, мужества и стойкости в трудные времена», – резюмировал Алексей Орлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

