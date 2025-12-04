Двое подростков, избивших сверстницу в центре Екатеринбурга, будут отвечать по статье «Покушение на убийство»

Двое несовершеннолетних екатеринбуржцев избили 17-летнюю девушку около жилого дома по улице Малышева. Все происходящее они снимали на видео. Пострадавшая школьница – жительница Первоуральска, она была доставлена в больницу, ей потребовалась помощь врачей.

Подростков задержали и заключили под стражу. Как сообщает СУ СК по Свердловской области, им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Екатеринбург, Таисья Исупова

