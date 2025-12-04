российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 декабря 2025, 14:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Двое подростков, избивших сверстницу в центре Екатеринбурга, будут отвечать по статье «Покушение на убийство»

Двое несовершеннолетних екатеринбуржцев избили 17-летнюю девушку около жилого дома по улице Малышева. Все происходящее они снимали на видео. Пострадавшая школьница – жительница Первоуральска, она была доставлена в больницу, ей потребовалась помощь врачей.

Подростков задержали и заключили под стражу. Как сообщает СУ СК по Свердловской области, им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,