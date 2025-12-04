Суд вынес приговор еще одному участнику драки в букмекерской конторе в Сысерти

Свердловский областной суд огласил приговор по делу Никиты Гурьевских – еще одного участника массовой драки, которая произошла в Сысерти в апреле 2023 года. Два местных жителя поссорились из-за незначительного повода. Зачинщик, затаив обиду, собрал знакомых и назначил встречу оппоненту в букмекерской конторе. Но разговор у мужчин не заладился, завязалась драка с применением бильярдных киев. Один человек был убит, трое получили травмы различной тяжести.

Подсудимый был в числе нападавших, который наносил удары погибшему мужчине. По его просьбе дело рассматривалось с участием присяжных. 20 ноября присяжные признали Гурьевских виновным в совершении преступления, но не усмотрели умысла на убийство. Они посчитали, что смерть мужчины наступила вследствие неосторожных действий Гурьевских, а сам подсудимый заслуживает снисхождения при назначении наказания. Гурьевских в суде признал вину, выплатил потерпевшей стороне 600 тысяч рублей и принес свои извинения.

Суд признал Никиту Гурьевских виновным по пунктам «ж», «и» ч.2 ст. 105 УК РФ и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток, сообщили в пресс-службе облсуда.

Ранее по уголовному делу о массовой драке в букмекерской конторе были осуждены девять человек. Изначально им вменялось убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и покушение на убийство. Но затем суд изменил квалификацию, заменив вторую статью на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». В итоге восемь подсудимых получили наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 14 лет. Еще одного участника драки освободили в зале суда, так как его срок зачелся отбыванием в СИЗО во время следствия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

