Мэрия Екатеринбурга отчиталась о монтаже еще 35 остановок

В Екатеринбурге продолжается монтаж остановок общественного транспорта на месте снесенных комплексов с киосками. Ранее власти обещали заменить до конца года более 150 навесов. Очередная партия остановочных комплексов – 35 штук – будут смонтирована до 10 декабря.
Новые навесы появятся на следующих остановочных пунктах:
– «Автомобильный колледж», проспект Ленина, 60;
– «Уральский федеральный университет», улица Мира, 26;
– «Татищева», улица Татищева, 77;
– «Волгоградская», улица Белореченская, 36/1;
– «Бориса Ельцина», пересечение улиц Бориса Ельцина и Челюскинцев;
– «Крылова», Верх-Исетский бульвар, 25;
– «Заречный», улица Бебеля, 134;
– «Отрадная», улица Отрадная, 1;
– «Московская», пересечение улиц Московской и Радищева;
– «Куйбышева», улица Московская, 125;
– «Фрунзе», улица Белинского, 132;
– «Родонитовая», улица Крестинского, 59/2;
– «Автовокзал», улица 8 Марта, 149;
– «Димитрова», улица Димитрова, 1а/1;
– «Южная», улица 8 Марта, 183;
– «ТРЦ «Дирижабль», улица Академика Шварца, 17 «Д»;
– «Чемпионов», улица Чемпионов, 4;
– «Окружная», улица 2-я Новосибирская, 43;
– «Южная», улица 8 Марта, 179;
– «Южная», улица 8 Марта, 183;
– «Переулок Широкий», улица Щербакова, 18;
– «Щербакова», улица Лыжников, 26;
– «Военная», улица Титова, 3;
– «Переулок Рижский», улица 8 Марта, 269;
– «Площадь Обороны», улица Тверитина, 19;
– «1-й километр», проспект Космонавтов, 6;
– «Кузнецова», по улице Машиностроителей;
– «Педагогический университет», проспект Космонавтов, 21;
– «Концертный зал имени Лаврова», проспект Космонавтов, 23;
– «Краснофлотцев», проспект Космонавтов, 40;
– «Концертный зал имени Лаврова», проспект Космонавтов, 58;
– «Шефская», улица Краснофлотцев, 27;
– «Диагностический центр», улица Машиностроителей, 61;
– «Ботаническая», Самоцветный бульвар, 10;
– «Ротная», улица Предельная, 3.
На загруженных направлениях обустроят сдвоенные навесы, а на остановках, которые выступают крупными пересадочными пунктами, – комплексы из 4 модулей. «При этом в конструкциях нет щелей и зазоров, что особенно актуально при дождливой, снежной и ветреной погоде», – сообщили в пресс-службе мэрии.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»