Мэрия Екатеринбурга отчиталась о монтаже еще 35 остановок

В Екатеринбурге продолжается монтаж остановок общественного транспорта на месте снесенных комплексов с киосками. Ранее власти обещали заменить до конца года более 150 навесов. Очередная партия остановочных комплексов – 35 штук – будут смонтирована до 10 декабря.

Новые навесы появятся на следующих остановочных пунктах:

– «Автомобильный колледж», проспект Ленина, 60;

– «Уральский федеральный университет», улица Мира, 26;

– «Татищева», улица Татищева, 77;

– «Волгоградская», улица Белореченская, 36/1;

– «Бориса Ельцина», пересечение улиц Бориса Ельцина и Челюскинцев;

– «Крылова», Верх-Исетский бульвар, 25;

– «Заречный», улица Бебеля, 134;

– «Отрадная», улица Отрадная, 1;

– «Московская», пересечение улиц Московской и Радищева;

– «Куйбышева», улица Московская, 125;

– «Фрунзе», улица Белинского, 132;

– «Родонитовая», улица Крестинского, 59/2;

– «Автовокзал», улица 8 Марта, 149;

– «Димитрова», улица Димитрова, 1а/1;

– «Южная», улица 8 Марта, 183;

– «ТРЦ «Дирижабль», улица Академика Шварца, 17 «Д»;

– «Чемпионов», улица Чемпионов, 4;

– «Окружная», улица 2-я Новосибирская, 43;

– «Южная», улица 8 Марта, 179;

– «Южная», улица 8 Марта, 183;

– «Переулок Широкий», улица Щербакова, 18;

– «Щербакова», улица Лыжников, 26;

– «Военная», улица Титова, 3;

– «Переулок Рижский», улица 8 Марта, 269;

– «Площадь Обороны», улица Тверитина, 19;

– «1-й километр», проспект Космонавтов, 6;

– «Кузнецова», по улице Машиностроителей;

– «Педагогический университет», проспект Космонавтов, 21;

– «Концертный зал имени Лаврова», проспект Космонавтов, 23;

– «Краснофлотцев», проспект Космонавтов, 40;

– «Концертный зал имени Лаврова», проспект Космонавтов, 58;

– «Шефская», улица Краснофлотцев, 27;

– «Диагностический центр», улица Машиностроителей, 61;

– «Ботаническая», Самоцветный бульвар, 10;

– «Ротная», улица Предельная, 3.

На загруженных направлениях обустроят сдвоенные навесы, а на остановках, которые выступают крупными пересадочными пунктами, – комплексы из 4 модулей. «При этом в конструкциях нет щелей и зазоров, что особенно актуально при дождливой, снежной и ветреной погоде», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

