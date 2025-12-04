В ДТП на севере Свердловской области погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли, еще один ребенок получил серьезные травмы в ДТП, которое случилось сегодня около 15:30 на 25-м километре автодороги Серов – Сосьва – Гари.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, женщина-водитель автомобиля «Киа Спектра» выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.

В результате ДТП женщина и ребенок погибли на месте. Еще одного ребенка экстренно доставили на попутном автомобиле в ближайшую больницу. Личности погибших устанавливаются.

Для проведения необходимых мероприятий движение на данном участке автодороги было ограничено в обоих направлениях.

Сосьва, Елена Владимирова

