Сегодня ночью можно увидеть самое высокое полнолуние за 17 лет

В ночь на 5 декабря уральцы смогут увидеть последнее суперлуние 2025 года, известное как Холодная Луна. В этот раз спутник Земли поднимется в небе особенно высоко и будет светить ярче. В следующий раз такое явление повторится только в 2042 году.

Фаза полнолуния наступит в 02:14 по московскому времени. Но для наблюдателей лунный диск будет выглядеть полным еще в течение суток. Суперлуние возникает в те моменты, когда полнолуние совпадает с перигеем – точкой, в которой Луна оказывается ближе всего к Земле. В этот момент она выглядит на 7,9% крупнее и на 15% ярче, чем обычно. Нынешнее полнолуние будет необычным из-за того, что Луна расположится довольно высоко в небе – ее не закроют большие здания в городах или горы. Ближайшей ночью Луна взойдет на юго-востоке и сядет на юго-западе, таким образом, она будет видна протяжении большей части ночи в Северном полушарии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

