Тысячи екатеринбуржцев остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

В микрорайоне Эльмаш произошла авария на трубопроводе диаметром 800 мм. Нарушено теплоснабжение в 84 многоквартирных жилых домах с населением 14231 человек (из них 3600 детей), шести детских садах, двух школах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на устранении аварии по адресу проспект Космонавтов, 96, работает аварийно-восстановительная бригада АО «ЕТК» в составе 8 человек и 5 единиц техники.

Обратный трубопровод остается в работе, теплоснабжение осуществляется по затухающей схеме, горячее водоснабжение подается из обратного трубопровода. Перед отключением теплоснабжения УК перекрыла запорную арматуру в жилых домах для сохранения теплоносителя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

