Кибермошенники запустили чат-бот, крадущий личные данные участников СВО

Злоумышленники распространяют в мессенджерах ссылку на телеграм-бот, который предлагает оформить якобы выплату участникам СВО, а для этого собирает их персональные данные – номера паспортов, удостоверений ветеранов боевых действий, банковские реквизиты.

Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупреждает: это фейковая рассылка. Вся информация об оформлении льгот и участии в социальных программах размещена на портале «Госуслуги». Более подробную информацию можно получить в отделениях МФЦ или региональном отделении Фонда «Защитники Отечества» (Екатеринбург, улица Малышева, 31Д).

Екатеринбург, Елена Владимирова

