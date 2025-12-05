«Полный бред и дискриминация», – врач жестко высказался о новой инициативе общественников

Российские общественники предлагают ввести возрастной ценз для получения водительских прав – и не выдавать их тем, кто старше 65 лет. С предложением, судя по сообщениям в СМИ, выступил некий общественник Алексей Ярошенко, который якобы написал обращение в МВД. Также предлагается не выдавать права тем, кому еще не исполнилось 21 года. «Российская газета» сообщает, что это информационный вброс, тем не менее, инициативу уже обсуждают на уровне Госдумы.

Главный нарколог Минздрава России в УрФО, главврач Областной наркологической больницы, где в том числе проводится комиссия на получение прав Антон Поддубный, назвал инициативу «полным бредом».

«Ограничивать права по возраст – это примитивный и дискриминационный подход. Возраст – не показатель навыков. Вместо того чтобы ставить крест на целой возрастной группе, куда целесообразнее развивать государственную систему медицинского контроля», – подчеркнул он.

Поддубный предлагает углубленный медосмотр для всех возрастов с акцентом на реальные показатели здоровья (зрение, реакция, когнитивные функции). «Нужно учитывать историю болезни и лечения, а не просто дату в паспорте. Усилить диспансеризацию и сделать ее более адресной для водителей. Развивать систему периодической проверки навыков для всех, особенно после длительного перерыва в вождении или перенесённых заболеваний», – отметил он.

По словам врача, инициатива о введении ценза «лишь создает видимость заботы о безопасности». «На деле она отсекает опытных водителей и молодых людей, которые могут быть полностью адекватны за рулем. На данный момент справки от психиатра, от нарколога выдаются государственными медицинскими учреждениями, а вот все остальные заключения – кем угодно», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

