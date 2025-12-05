Приставам запретили дарить и получать подарки к Новому году

Свердловским приставам напомнили, что им нельзя получать и дарить подарки к Новому году. Это касается всех, кто работает в органах принудительного исполнения.

«Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области обращает внимание на необходимость соблюдения запрета на дарение и получение подарков в связи с выполнением служебных обязанностей. К числу подарков относятся деньги, продукты питания, цветы, сувенирная продукция и другое», – сообщили в пресс-службе ведомства.

За получение подарка наступает ответственность – человек может потерять работу. «Получение судебными приставами подарка влечет предусмотренную законодательством ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. В случае, если подарок расценивается как взятка, сотрудник будет привлечен к уголовной ответственности», – добавили в УФССП по региону.

Отметим, что в случае с приставами статья 575 Гражданского кодекса РФ, которая разрешает подарки стоимостью до 3 тысяч рублей должностным лицам, не работает.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube