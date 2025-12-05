До Нового года меньше месяца: в каких загородных отелях еще доступна бронь на праздники

До Нового года остается меньше месяца – но много где еще доступны номера с заездом 31 декабря. Правда, они обойдутся недешево.

«Новый День» нашел варианты со свободными номерами – где и во сколько обойдется последний шанс на праздничный заезд на двоих человек. Новый год можно отпраздновать в загородном отеле «Гринвальд» в Верхней Сысерти. Бронирование на 31 декабря доступно только на срок от двух дней. Так, стандартный номер с 31.12 по 02.01 обойдется в 67 тысяч. Со 2 января номера будут стоить от 12 тысяч в сутки.

В загородном комплексе «Салют» проживание с 31 декабря по 2 января доступно от 17 тыс. рублей за стандарт с двумя кроватями. В январские каникулы ценник ниже – от 5,5 тыс. рублей. Недалеко от «Гринвальда» и «Салюта» расположен и ТАО «Берег». Там предлагают последний номер в глэмпинге на новогоднюю ночь – 15 тыс. рублей за двоих. На период с 2 по 11 января цены снизятся: от 9,5 тыс. рублей в сутки.

На более демократичной по ценам турбазе «Чусовая» есть варианты размещения с 31 по 2 января от 32 тыс. рублей. Стоимость за ночь в январские каникулы – от 5 тыс. рублей. В глэмпинге «Побег из города» проживание с 31.12 по 02.01 в треугольном шалаше Kota обойдется от 17,6 тыс. рублей, а в домике Gudas – от 29,6 тыс. Со 2 января ценник на проживание будет ниже в два раза.

В остальных популярных загородных отелях и турбазах – «Яблоневый сад», «Белая лошадь», «Парк сказов» – бронирование на Новый год уже не доступно. Но остались варианты проживания в январские праздники. В загородном конном клубе «Белая лошадь» проживание в юрте в период со 2 по 11 января будет стоить от 15,5 тыс. рублей в сутки. В «Парке сказов» доступно размещение со 2 по 3 января за 8,9 тысячи рублей. С 3 по 11 – от 8,6 тысячи в сутки за двоих. В загородном комплексе «Яблоневый сад» в Верхотурье есть номера в январские каникулы от 19 тыс. рублей в сутки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

