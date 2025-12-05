16-летних екатеринбуржцев будут судить за теракт на железной дороге

В Центральный окружной военный суд направлено уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков, которых обвиняют в совершении теракта и отмывании денег.

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, в декабре 2024 года подростки по указанию спецслужб Украины подожгли локомотив на станции Свердловск-Сортировочный в Екатеринбурге. За это поджигатели получили криптовалюту, эквивалентную 91 тыс. рублей. Они попытались замаскировать незаконный доход, проведя ряд финансовых операций для придания деньгам легального вида. Ущерб от преступления составил 1,2 млн рублей, который предстоит выплатить родственникам обвиняемых.

Подростков оперативно задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области сразу после совершения преступления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

