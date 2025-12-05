Как помочь питомцам справиться со стрессом в Новый год

Новогодние праздники – серьезное испытание для многих владельцев домашних животных. К неприятным последствиям могут привести игры кошек и собак с наряженной елкой, непривычная еда с праздничного стола и особенно – громкие фейерверки, от которых питомцы в панике срываются с поводков. В это время количество потеряшек по всей стране растет в десятки раз.

Чтобы избежать столкновения с пиротехникой, необходимо выбрать правильное время и место для прогулки. Утром и днем лучше выгуливать животных в лесистой местности либо по тихим улицам, а вечером – ближе к дому. Во время праздников не стоит спускать собак с поводка – у питомца от неожиданного хлопка может возникнуть приступ панического страха. Испугавшуюся собаку необходимо немедленно отвести домой, в заранее подготовленное уютное тихое место. Оно должно быть затемненным, находиться далеко от окна, батарей и акустических систем и шумных электроприборов. Салюты, хлопушки и петарды пугают не только питомцев, но и диких животных, которые в панике выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин, а также птиц – они сбиваются с траектории и врезаются в стены и окна зданий.

Неприятные последствия для животных может принести и новогодний декор – шуршащие и блестящие гирлянды, мишуру и дождик. Игры с ними заканчиваются нарушением пищеварения, порезами от осколков стеклянных игрушек, занозами от иголок, переломами, ударом электротоком. В этом случае помочь питомцу может только ветеринарный врач. Чтобы уберечь животных, лучше не пускать их в комнату, где стоит елка, и не украшать нижние ветви новогоднего дерева мишурой, гирляндой и сладостями.

Стол – одна из самых больших опасностей для животных. Кусочки колбасы, сыра, отбивной или куриная косточка могут навредить. Обычно в праздники питомцы страдают от переедания, отравлений и пищевых аллергий. Поэтому лучше кормить любимца привычной для него пищей и строго-настрого запретить гостям прикармливать его блюдами со стола. Если хозяева захотели побаловать питомца, лучше заранее приобрести специальные лакомства или подготовить «праздничный стол» для домашнего животного из тех продуктов, которые ему точно можно (например, несколько кусочков яблока, моркови и груши).

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube