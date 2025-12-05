Завод ферросплавов накопил долг по зарплате перед сотрудниками

Прокуратура проводит проверку на Ключевском заводе ферросплавов в связи с сообщениями о невыплате зарплаты. «Согласно доводам публикации СМИ, на предприятии образовалась частичная задолженность по выплате зарплаты перед сотрудниками завода за октябрь 2025 года. При этом в организации нарушаются трудовые права сотрудников. По имеющимся на данный момент сведениям, на заводе в настоящий момент трудоустроены 682 работника», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура запросила на заводе документы, регулирующие вопросы оплаты труда, в том числе положение об оплате труда, трудовые договоры, платежные и расчетные документы, сведения о сумме задолженности по заработной плате. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства на предприятии, в том числе в части сроков и порядка выплаты заработной платы.

Сысерть, Елена Владимирова

