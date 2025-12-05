На Урале будут судить банду, которая истязала закладчиков и снимала их в порно

В Среднеуральске будут судить четырех местных жителей 17-18 лет, которым предъявлено обвинение сразу в нескольких тяжелых преступлениях. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР Свердловской области, члены банды нападали на закладчиков, которые не продавали наркотики, а забирали их себе. Потерпевших истязали, избивали, похищали у них различное имущество, включая автомобили, совершали в отношении них насильственные действия сексуального характера, снимая это на видео.

Фигурантам предъявлены обвинения по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», 162 УК РФ «Разбой», ст. 117 УК РФ «Истязание», ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» и ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал: «Участники указанной организованной преступной группы в определённых кругах были известны под названием «спортики». В их функционал входило силовое и психологическое воздействие на тех, кто будучи вовлеченными в криминальный бизнес по незаконному обороту наркотиков, совершали действия и «необдуманные поступки», которые вредили его организаторам. Печальная участь пострадавших по этому делу служит лишним напоминанием того, что желание отдельных граждан подзаработать незаконным путем может привести к тому, что они сами станут жертвой преступлений».

Среднеуральск, Елена Владимирова

