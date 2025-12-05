На Урале подорожает техосмотр

С 1 января 2026 года в Свердловской области изменится предельный размер платы за техосмотр транспортных средств. Постановление об этом подписал первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Согласно документу, максимальная стоимость прохождения ТО для легкового автомобиля составит 1202 рубля, для автобуса, в зависимости от размера, – от 2058 до 2486 рублей, для грузовика – от 1315 до 2588 рублей, для мототранспорта – 422 рубля.

В 2025 году за техосмотр легкового автомобиля платят до 1098 рублей, автобуса – 1879 – 2270, грузовиков – 1201 – 2364, мототранспорта – 386 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

