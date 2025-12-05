На Урале похолодает до -33

В ближайшие два дня в Свердловской области резко похолодает, на севере региона температура может понизиться до -33.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, днем в субботу, 6 декабря, в Свердловской области ожидается 0…-5°, в Екатеринбургt -1, небольшой снег. 7 декабря, в воскресенье, пройдет снег, местами ожидается метель. Ветер северный, 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура днем -10…-15°, на крайнем юге области -2…-7°, с понижением к вечеру до -16°, на севере -15…-20°, на крайнем севере до -25°. В Екатеринбурге в воскресенье – сильный снег, понижение температуры до -13°.

В ночь на понедельник, 8 декабря, резко похолодает. Температура ночью опустится до -18…-23°, на севере до -28°, на крайнем севере до -33°. В понедельник днем ожидается -15…-20°, на крайнем севере до -25°, небольшой снег. Во вторник малооблачно, ветер южный, 1-6 м/с. Температура ночью -22…-27°, местами -33°, днем -18…-23°, в Екатеринбурге – без осадков, ночью -25…-27, днем -17°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

