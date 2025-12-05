Хозяйка собаки заплатит более 56 тысяч рублей подростку, пострадавшему от укусов

Режевской городской суд взыскал компенсацию с владелицы собаки за нападение ее питомца на 13-летнего мальчика.

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел летом 2025 года в селе Каменка. Пострадавший с друзьями шел по улице Красноармейской, подростки снимали контент для соцсетей. Шумные ребята привлекли внимание местной жительницы, она вышла из дома, чтобы сделать им замечание. Вместе с хозяйкой за калитку частного дома выбежала собака и напала на мальчика.

Подростку потребовалась медицинская помощь. Его лечение, включая перевязки и курс уколов от бешенства, продолжалось несколько месяцев – с июля по октябрь 2025 года. Хозяйку собаки привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания животных.

Мать пострадавшего обратилась в суд с иском о возмещении ущерба. Она просила взыскать полмиллиона рублей за моральные страдания сына. В суде ответчица заявила, что мальчик сам спровоцировал нападение собаки. Однако суд отклонил эти доводы как недоказанные. Было установлено, что животное находилось на улице бесконтрольно, а в случившемся виновата именно хозяйка, так как не обеспечила безопасность окружающих.

По решению суда с хозяйки собаки взыскано в пользу матери пострадавшего 56 312 рублей, из них 1 312 рублей – компенсация расходов на лекарства, 30 тысяч рублей – компенсация морального вреда, 25 тысяч рублей – возмещение расходов на услуги юриста.

Реж, Ангелина Сергеева

