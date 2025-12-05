На Урале дети стали в 4 раза меньше страдать педикулезом

Несмотря на то, что после летних каникул и в зимний период среди школьников традиционно отмечается сезонный подъем заболеваемости педикулезом, ситуация в Свердловской области, по мнению сотрудников Роспотребнадзора, остается благополучной. Так, за последние 10 лет в регионе число зараженных школьников 7-14 лет сократилось в 4 раза. А в этом году вшей нашли лишь у 0,01% свердловчан, и в основном – у детей (80%).

Как поделились с «Новым Днем» в региональном управлении Роспотребнадзора, детей в детсадах и школах до 5 класса осматривают на педикулез ежемесячно, школьников 6-11 классов – после каждых каникул.

Если у ребенка в саду или школе обнаружили насекомых в волосах, его отправляют домой. Медработник расскажет родителям, как их вывести, или направит в санпропускник. Если их обнаружили дома, нужно обязательно обратиться в больницу за медпомощью и исключением риска инфекционных заболеваний.

Чтобы не заразиться вшами, специалисты рекомендуют пользоваться только своими расческой, шапкой, полотенцем и бельем; регулярно менять и стирать постельное белье и вещи; соблюдать правила личной гигиены; хранить одежду в чистоте.

