В 2026 году на лекарства для льготников планируют потратить на 20% больше

В Свердловской области достаточно ресурсов для своевременного обеспечения жителей льготными лекарствами, а в будущем году это направление будет развиваться.

Как написал в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер, в регионе действует 11 программ льготного лекарственного обеспечения для инвалидов, ветеранов, детей, людей с диабетом, астмой, онкологией. Их реализуют 114 поликлиник и 200 аптек по всему региону. С начала текущего года льготные рецепты получили 390 тысяч уральцев на общую сумму 21,5 млрд рублей. Среди них – 23 тысячи детей.

«Свердловская область – один из лидеров по объему средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В этом году на эти цели было выделено 10,5 млрд рублей. В следующем мы планируем увеличить на 20 % финансирование программ обеспечения лекарствами льготных категорий уральцев», – заявил Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube