российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 декабря 2025, 15:52 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Серовском тракте произошло массовое ДТП – три легковушки столкнулись с грузовиком

Фото: ГАИ

На трассе Екатеринбург – Серов вблизи Нижней Туры сегодня днем произошла авария с участием четырех автомобилей, в том числе грузовика с известью. К счастью, серьезно пострадали только машины.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 37-летний водитель «Тойта», буксировавший автомобиль «Рено Дастер», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Фотон» с полуприцепом. Фура перевозила известь. От удара большегруз отбросило на встречную полосу, где ехал Opel Astra. Иномарка после столкновения съехала в кювет и опрокинулась. По словам водителя «Тойоты», буксировочный трос попал под колесо, после чего он потерял управление, и машина выехала на встречную полосу. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,