В Оперном показали репетицию премьеры «Быстрые свидания» (ФОТО)

В Екатеринбургском театре оперы и балета сегодня показали генеральную репетицию премьеры «Быстрые свидания». Постановка состоит из пяти балетов, созданных специально по заказу театра. У каждого – свои авторы: «Полдень», «Тихо» и «Руки» Максима Петрова, «Шесть русских песен» Антона Пимонова и финальный балет «Быстрые свидания», созданные артелью хореографов, в числе которых Антон Пимонов, Евгений Балобанов, Алессандро Каггеджи, Александр Меркушев, Константин Хлебников, Хидеки Ясумура.

Эта премьера – уникальная по-своему. Никогда еще у события не было так много создателей», – отметили в театре. Там уточнили: «Быстрые свидания» – итог лаборатории «Пиши балет», которую провели «Урал Опера» и Союз композиторов России при поддержке Минкульта России и международного фестиваля «Дягилев P. S.». В большом конкурсе из более двухсотен участников были отобраны шесть композиторов-финалистов и представитель еще одной редкой профессии – художник по свету.

Екатеринбург, Елена Сычева

