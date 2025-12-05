Антимонопольная служба уличила аэропорт Екатеринбурга в незаконных поборах

Екатеринбургский аэропорт Кольцово получил предупреждение от ФАС за взимание с авиакомпаний отдельной платы за пользование платформой общего доступа для процедуры регистрации пассажиров.

«Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров. Действия операторов аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы общего доступа, установленного операторами самостоятельно, содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора», – говорится в сообщении ФАС.

Позицию антимонопольной службы поддержал Минтранс РФ. Кроме Кольцово аналогичные незаконные поборы зафиксированы в аэропортах Калининграда и Сочи. ФАС пригрозило, что если указанные аэропорты не устранят нарушения, будет возбуждено антимонопольное дело.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

