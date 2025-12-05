В Екатеринбурге женщину-пешехода сбили две машины

В Екатеринбурге сегодня на улице Советской погибла женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте. По данным Госавтоинспекции, на пешехода наехал автомобиль «Хендай», от удара пострадавшую отбросило на встречную полосу, где ее сбил «Форд Транзит».

От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее личность устанавливают сотрудники полиции.

«Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности, использовать световозвращающие элементы в условиях недостаточной видимости. Водителям нужно быть предельно внимательными», – предупредили в ГАИ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

