Завтра тысячи верующих пройдут крестным ходом по Екатеринбургу

Екатеринбург готовится к празднованию Дня святой Екатерины, небесной покровительницы столицы Урала. В этот день, 7 декабря, в Свято-Троицком соборе пройдет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.

Служба начнется в 9:00, после нее в 11:30 тысячи православных верующих пройдут крестным ходом и пронесут мощи святой Екатерины до часовни в самом центре города.

Присоединиться к празднованию может любой желающий. Традиционно празднование Дня святой Екатерины поддерживает фонд святой Екатерины.

«Мы знаем, что при жизни Екатерина была невероятно талантливой, она владела 22 языками, обладала прекрасной логикой, огромным объемом знаний в свои юные годы. Но, наверное, самое главное, что она сумела в своей жизни узнать, уразуметь – это замысел творца о мире, она узнала Бога, она полюбила Бога. Как ее называют, стала невестой Христовой. В 305 году завершилась ее земная жизнь, то есть 1720 лет тому назад. И люди знают, люди помнят ее, имен императоров не помнят, а святая Екатерина сохранена в названии порядка 15 городов в мире, в том числе и нашего Екатеринбурга», – сказал владыка Евгений в преддверии праздника.

Екатеринбург, Елена Васильева

