В Свердловской области ожидаются сильные снегопады

На Средний Урал надвигается полярный антициклон, который принесет с собой крепкие морозы. По данным Уралгидрометцентра, под тяжестью холодного воздуха циклон, проходящий через север Свердловской области, раздробится на части, связанные единым атмосферным фронтом в цепочку. В ближайшие сутки фронт опустится на юг и будет сопровождаться сильными снегопадами.

В воскресенье, 7 декабря, ожидаются снежные заносы и метели. Температура воздуха в течение дня понизиться до -14⁰. Снегопады продолжатся и 8 декабря, но станет еще холоднее: на юге Свердловской области прогнозируются морозы до -23⁰, а на крайнем севере до -34⁰.

МЧС предупреждение, что обильные снегопады могут привести к ухудшению условий на дорогах. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам рекомендуется как можно реже выходить на улицу в период сильного снега. В случае возникновения экстренных ситуаций о случившемся можно сообщить по телефонам «101» или «112».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

