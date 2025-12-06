Вместо новогоднего настроения екатеринбурженка получила сломанный веник

Хотела новогоднее настроение, а получила мятый сухой веник – так закончилась для одной из жительниц Екатеринбурга попытка заказа на популярном паркетплейсе хвойного букета.

Как сообщает «Новый День», с начала этой недели на онлайн-площадках стали появляться в продаже хвойные ветки. Карточка товара, стоимость которого начинается от 200 рублей, гласит: еловый лапник насыщенного цвета, ароматный и красивый, простоит долго.

Как рассказала «Новому Дню» покупательница, она заказала накануне лапник из ели, а утром в субботу в пункте выдачи ей вручили мятый пакет, в котором лежали сухие сломанные и осыпавшиеся ветки. Выкупать товар екатеринбурженка, конечно, не стала. Сотрудники пункта выдачи сообщили, что это уже второй возврат некондиционного зимнего букета и, вероятно, покупать лапник онлайн – не самая лучшая идея. Лучше подождать открытия елочных базаров, где можно будет купить лапник, выбрав его лично и вживую.

Отметим, что обычно елочные базары начинают работать в Екатеринбурге после 15 декабря.

Екатеринбург, Елена Васильева

