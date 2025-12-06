Суд арестовал 17-летнего подростка за нападение на полицейского

В Каменске-Уральском суд арестовал 17-летнего подростка, который напал на участкового полицейского с ножом в руке.

Инцидент произошел вечером 16 ноября в Красногорском районе. Во время патрулирования сотрудники полиции задержали пьяного несовершеннолетнего парня. Его доставили домой и передали бабушке, которая занимается воспитанием юноши. Во время беседы взрослых подросток ушел на кухню, взял нож и стал угрожать причинить вред себе. Участковый попытался помешать этому. Подросток, держа нож в руке, оказал сопротивление, но полицейский скрутил его и обезвредил.

Парня задержали за применение насилие к представителю власти. Красногорский районный суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде ареста. Кроме того, в отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 6.9.1 КоАП РФ – за уклонение от прохождения лечения. Его бабушка привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Арестованный подросток с 2022 года состоит на учёте в ПДН. В 2025 году он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное причинение легкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти, сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

