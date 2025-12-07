российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 7 декабря 2025

Екатеринбург

Как город украсили к Новому году: а ля рюс и «лошадиная тема

До Нового года остается чуть меньше месяца, и в условии полного бесснежья за предпраздничное настроение у горожан отвечают украшенные витрины и входные группы.

В Екатеринбурге больше всего внимания этому уделяют рестораны и кафе.

«Это часть так называемого window shopping: яркие витрины привлекают людей, увеличивают продажи и средний чек, так что бизнес тратится на новогоднюю подготовку, нанимает декораторов, флористов, дизайнеров, и с каждым годом этот тренд усиливается», – рассказала «Новому Дню» маркетолог Елена Сергеенко.

В этом году в новогоднем оформлении особенно популярны мотивы а ля рюс и «лошадиная» тема, так как по Восточному календарю 2026-й будет годом лошади.

Как правило, его объявляют в середине декабря, а результаты становятся известны к концу января. Как пояснили «Новому Дню» в мэрии, этот год не станет исключением.

