Петр Ян стал чемпионом UFC, безоговорочно победив Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил», Петр Ян снова стал чемпионом UFC в легчайшем весе. В пятираундовом поединке против грузинского чемпиона, трижды подряд защитившего титул, Мераба Двалишвили, русский спортсмен оказался сильнее. Победу ему отдали единогласным решением судей.
Примечательно, что Ян и Двалишвили уже встречались – и тогда грузин одержал победу, однако россиянин выходил на бой с травмированной рукой. В этот раз подготовка была серьезнее, и пояс чемпиона UFC заработал Петр Ян. Следующим его соперником станет, вероятно, Шон О`Мэйли или Умар Нурмагомедов.
За Петра болели в родном для него зале – Академии единоборств РМК, где организовали трансляцию для двух сотен болельщиков.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»