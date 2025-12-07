Пьяный водитель сбил насмерть велосипедиста на трассе и скрылся

Сегодня утром на 109 километре трассы «Екатеринбург- Шадринск- Курган» вблизи деревни Монастырка машина сбила велосипедиста насмерть. Водитель скрылся с места ДТП. Авария произошла в период с 5 до 6 часов утра.

Госавтоинспекция попросила откликнуться очевидцев происшествия, чтобы установить личность водителя. Через несколько часов виновник ДТП был найден. Им оказался 20-летний житель Свердловской области, управлявший автомобилем Skoda Octavia. При задержании у водителя были выявлены признаки состояния опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

