российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 декабря 2025, 12:45 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Водитель иномарки погиб на заснеженной трассе Екатеринбург – Тюмень

На 43 км федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» в Белоярском районе произошла смертельная авария. Как сообщили в Госавтоинспекции, на этом участке столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Kia Rio. В результате ДТП аварии погиб водитель Chevrolet, мужчина примерно 50 лет. Его личность устанавливается полицией.

Сегодня по всей территории Свердловской области идут снегопады. На дорогах сложные условия из-за метели. Сотрудники ГАИ призывают водителей снижать скорость и осторожнее вести себя на дорогах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,