Водитель иномарки погиб на заснеженной трассе Екатеринбург – Тюмень

На 43 км федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» в Белоярском районе произошла смертельная авария. Как сообщили в Госавтоинспекции, на этом участке столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Kia Rio. В результате ДТП аварии погиб водитель Chevrolet, мужчина примерно 50 лет. Его личность устанавливается полицией.

Сегодня по всей территории Свердловской области идут снегопады. На дорогах сложные условия из-за метели. Сотрудники ГАИ призывают водителей снижать скорость и осторожнее вести себя на дорогах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

