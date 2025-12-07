На Пермском тракте образовались пробки из-за обилия ДТП

На 322 км трассы «Пермь – Екатеринбург» затруднено движение транспорта из-за большого потока аварий.

По данным Госавтоинспекции, на этом участке столкнулись автомобили Nissan Tiida и DAF, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП водитель Nissan получил травмы. На месте происшествия работают экипажи ДПС.

Из-за сильного снегопада на всей территории региона резко ухудшились дорожные условия и возросло количество аварий. Госавтоинспекция мониторит обстановку в режиме патрулирования.

«Соблюдайте меры предосторожности при движении в сложных погодных условиях, не обгоняйте патрульный транспорт, который двигается с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами и не создавайте ему помех, неукоснительно выполняйте требования сотрудников ДПС», – говорится в сообщении ГАИ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

