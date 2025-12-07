Бонус в 50 тысяч долларов получит Пётр Ян за победу в UFC над Двалишвили

Боец российского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян получит бонус в 50 тысяч долларов от главы UFC Даны Уайта за победу над грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили. Об этом на пресс-конференции после турнира сообщил сам глава лиги. Общий размер гонорара спортсмена неизвестен.

В пресс-службе «Архангела Михаила» сообщил, что это четвертый раз, когда поединок Петра в UFC признается лучшим. Всего Ян провел 20 боев в лиге, одержав 15 побед. Сегодня, напомним, он деклассировал чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили и вернул пояс в Россию.

