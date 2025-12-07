Екатеринбург отметил День святой Екатерины богослужением и крестным ходом

Сегодня православные христиане по всему миру встречают День святой Екатерины. Для Екатеринбурга это особенный праздник – именно в честь великомученицы из Александрии был назван город. Поэтому каждый год верующие Урала встречают 7 декабря в храмах.

Главное праздничное богослужение состоялось в Свято-Троицом кафедральном соборе, где собрались около 5000 человек. Службу возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и девять архипастырей со всего мира.

«У народов есть свои герои, которые рисковали своей жизнью и однажды отдали свою жизнь за свой народ – Юрий Гагарин, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская. И все они – герои России, которые гордились и любили свою страну. Но святая Екатерина – герой мира. Она отдала свою жизнь, свою юность, свои перспективы, свой талант за веру, за верность и за ту истину, которую она открыла. И мой город носит ее имя, посвящен такому удивительному человеку, которая стала настоящим героем, почитающимся во всем мире», – сказал владыка Евгений.

После службы верующие все вместе прошли праздничным крестным ходом до часовни святой Екатерины, где уже два года хранится частица мощей нашей небесной покровительницы.

«Святую Екатерину помнят и почитают уже 1700 лет, и ее имя неразрывно связано с большим подвигом, ее выбором, на который мы должны ориентироваться и сейчас. Сегодня храм переполнен, каждый из нас старается обратиться к святой Екатерине, поблагодарить за возможность жить с Богом в своем сердце», – говорит директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Именно фонд святой Екатерины по традиции поддерживает праздник. Меценаты помогают не только в организации крестного хода, но и в других делах – так, все Екатерины, которые появились на свет сегодня, получат специальные подарки, а медиафасады и ключевые спортивные объекты города украшены образами великомученицы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube