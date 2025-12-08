Морозы отступят к середине недели, но ненадолго

Сегодня ночью в Свердловскую область пришли настоящие декабрьские морозы. Завтра будет еще холоднее.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, сегодня ночью в Ивделе и Серове было -26, на остальной территории севера области -20…-22°, в средней полосе и на юго-востоке -10…-15°. Шел снег, за сутки выпало 3-7 мм осадков, на крайнем юге, 0,3-2 мм, но здесь они продолжатся. Высота снежного покрова на севере 10-15 см, в Атымье 31 см, на юге 1-8 см.

По данным канала «Погода в Екатеринбурге», пик похолодания в Свердловской области придется на ночь вторника – до -32. Во вторник днем по области до -24, в Екатеринбург -14…-16.

Потепление начнется только в среду, когда антициклон достигнет Казахстана. По западной (теплой) периферии антициклона на Средний Урал начнется поступление более теплой воздушной массы. Днем 10 декабря в Екатеринбурге ожидается до -5.

К выходным начнется новое похолодание. Его интенсивность и продолжительность пока что под вопросом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

