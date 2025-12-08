российское информационное агентство 18+

Понедельник, 8 декабря 2025, 09:27 мск

За сутки на Урале случилось 134 ДТП, три человека погибли

В воскресенье, 7 декабря, в Свердловской области случилось 134 ДТП, в которых пострадали 9 человек, в том числе двое детей, три человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, главные причины аварий – небезопасная скорость движения, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение дистанции.

Также инспекторы остановили 53 пьяных автомобилиста, из них 6 – за повторное вождение в пьяном виде, еще 34 -не имеющих права управлять транспортом.

Напомним, вчера в регионе резко похолодало, пошел снег.

Екатеринбург, Елена Владимирова

