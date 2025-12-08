За неделю на Урале родились 590 детей, в том числе 9 пар близнецов

В Свердловской области за прошлую неделю родилось 590 детей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального Минздрава, на свет появились 294 мальчика и 296 девочек, из них 9 пар близнецов.

По статистике Минздрава, 422 мамы родили до 35 лет. 159 женщин родили после 35 лет. Для одной жительницы Свердловской области это стали уже восьмые по счету роды, а 239 новорожденных стали первыми детьми у своих мам.

Екатеринбург, Елена Васильева

