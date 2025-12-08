На уборку снега в Екатеринбурге вышли более 200 машин

Сегодня утром на уборку снега в Екатеринбурге вышли 206 машин и 456 дорожных рабочих.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с последствиями снегопада борются 76 тракторов, 72 КДМ, 36 самосвалов, 11 фронтальных погрузчиков и другая техника.
За субботу и воскресенье коммунальщики вывезли 1,5 тысячи тонн снега, а также 135 тонн грязи и 71 тонну мусора. Тротуары и проезжие части обработали 446 тоннами противогололедных материалов и песка.
Екатеринбург, Елена Владимирова
