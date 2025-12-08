«По такой же схеме украли у прокурора», – уральцы жалуются на карманников, ворующих телефоны

В Екатеринбурге местные жители снова стали жаловаться на карманников, которые орудуют возле университетов, на остановках и в торговых центрах и крадут телефоны. Схемы, как правило, две. Первая – действует кто-то один, это могут быть как мужчины, так и женщины, которые следуют за жертвой и, подкрадываясь ближе, незаметно вытаскивают телефон из кармана или сумки. Как правило, это работает зимой, когда люди носят объемную одежду, и не сразу чувствуют, что кто-то пролез в их карман.

«Тоже украли телефон в 81-м автобусе в мае. Чел стоял рядом и спалил мой пароль, соответственно, телефон выключили, всплыл он всего один раз в районе железнодорожного вокзала – и все. В полиции со мной посидели, поговорили и благополучно забыли, при этом сказав, что неделю назад украли по такой же схеме телефон у прокурора», – пишет в соцсетях verbovka33.

«У меня украли телефон в аэропорту Екатеринбурга, до взлета я написала заявление и вместе по камерам нашли, кто это. Девушка уже летела в Уфу, там ее по приземлению встретил наряд полиции, телефон был при ней. В 22 года получила уголовную статью. Изначально она его нашла, но решила не отвечать на звонки и выкинуть симку. С девочкой в суде пошли на применение, она заплатила сумму на благотворительность. Но статья, даже закрытая, будет висеть на ней всю жизнь», – рассказывает deminaofficial.

Вторая схема несколько более изощренная, и воров труднее поймать за руку. Так, около жертвы создается толкучка, например, при посадке в общественный транспорт или при переходе пешеходного перехода в часы пик, два или три человека отвлекают, а другой, пользуясь неразберихой, выхватывает телефон, тут же передавая его подельнику.

«У меня так пытались украсть цыганки, но одеты были в обычную одежду. Стояли на остановке с детьми, трамвай уже подошел, как только я начала заходить, чувствую в кармане движение. Резко поворачиваюсь и вцепляюсь в телефон, который в руках у женщины. Она кричит, что это ее телефон, кипишь такой, мозг в моменте не понимает, что происходит. В итоге оказалось, что она уже успела передать подельнице и та скинула на землю и мне кричит, показывает на мой.

А я не в тот телефон вцепилась», – добавляет kukis_ekb.

Екатеринбург, Елена Сычева

