российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 декабря 2025, 09:58 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Участница Великой Отечественной войны отметила 104-й день рождения (ФОТО)

Фото: телеграм-канал Дениса Паслера

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Свердловской области Анна Королёва сегодня отмечает 104-й день рождения.

Как написал в соцсетях губернатор Денис Паслер, свердловчанка ушла на фронт добровольцем в 1942 году, прибавив год к своему возрасту. Служила в зенитно‑прожекторном полку – защищала небо столицы от вражеских налетов. Потом ее полк перебросили в Краков, где Анна Александровна встретила Победу.

После войны Анна Королёва приехала в Реж, где живет и сейчас. Работала на механическом заводе. На предприятии познакомилась со своим будущим мужем, участником войны Иваном Александровичем. Супруги воспитали троих детей, сейчас Анну Королёву окружают внуки, правнуки и праправнуки.

Реж, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,