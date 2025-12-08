Участница Великой Отечественной войны отметила 104-й день рождения (ФОТО)

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Свердловской области Анна Королёва сегодня отмечает 104-й день рождения.

Как написал в соцсетях губернатор Денис Паслер, свердловчанка ушла на фронт добровольцем в 1942 году, прибавив год к своему возрасту. Служила в зенитно‑прожекторном полку – защищала небо столицы от вражеских налетов. Потом ее полк перебросили в Краков, где Анна Александровна встретила Победу.

После войны Анна Королёва приехала в Реж, где живет и сейчас. Работала на механическом заводе. На предприятии познакомилась со своим будущим мужем, участником войны Иваном Александровичем. Супруги воспитали троих детей, сейчас Анну Королёву окружают внуки, правнуки и праправнуки.

Реж, Елена Владимирова

