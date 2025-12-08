«Буханка» на скорости врезалась в «газель» на трассе под Алапаевском: один человек погиб, пятеро ранены

Смертельное ДТП случилось сегодня утром на 111-м км трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

Как сообщает Госавтоинспекция, водитель УАЗ-452 выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «газелью». Один пассажир УАЗ погиб сразу. Водитель и еще четверо пассажиров доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственная группа. Личности участников аварии устанавливает полиция. На участке, где произошла авария, организовано реверсивное движение.

Алапаевск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube