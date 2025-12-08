российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 декабря 2025, 12:35 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Буханка» на скорости врезалась в «газель» на трассе под Алапаевском: один человек погиб, пятеро ранены

Фото: Госавтоинспекция

Смертельное ДТП случилось сегодня утром на 111-м км трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

Как сообщает Госавтоинспекция, водитель УАЗ-452 выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «газелью». Один пассажир УАЗ погиб сразу. Водитель и еще четверо пассажиров доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственная группа. Личности участников аварии устанавливает полиция. На участке, где произошла авария, организовано реверсивное движение.

Алапаевск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,