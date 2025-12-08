Тагильчанка отдала 2 млн мошенникам – и теперь судится с банком

Жительница Нижнего Тагила подала иск к банку ВТБ, требуя взыскать с него 2 млн рублей. Такую сумму женщина перевела мошенникам, но считает, что виновато коммерческое учреждение: оно должно было распознать, что клиентка делает что-то не то, и заблокировать подозрительные операции. Как сообщает «Тагил лайф», процесс стартовал в Ленинском суде.

История произошла летом 2024 года. Женщина искала подработку, познакомилась в сети с «брокером» и начала переводить деньги на указанные им счета, думая, что инвестирует их и получит после с процентами. Однако в какой-то момент «брокер» пропал, а женщина обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

В иске к банкирам тагильчанка подчеркнула, что служба безопасности банка должна была среагировать на то, что она делает частые переводы на постоянно растущие суммы по номерам телефонов людей, которым прежде она денег не отправляла, однако заморозки операций не последовало. В банке с претензиями клиентки не согласны.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube