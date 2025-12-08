Свердловчанка ударила мужа ножом, а потом попыталась дать взятку полицейскому

В Талице местной 49-летней жительнице предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Покушение на дачу взятки».

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, утром 11 ноября 2025 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем и ударила его ножом. Испугавшись, она вызвала скорую помощь. Мужчину спасли, но об инциденте стало известно в полиции. Женщину привезли на опрос в отделение, и она решила дать взятку одному из старших офицеров.

«Несмотря на то, что ей было разъяснено, что дача взятки преследуется по закону, женщина этим разъяснениям не вняла и настойчиво стала предлагать имевшиеся у нее деньги. Однако страж порядка незаконное денежное вознаграждение не принял, сообщив о попытке подкупа в дежурную часть», – добавили в СУ СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что до этого супруги прожили вместе около 10 лет. Конфликт между ними возник на почве распития спиртного.

Талица, Елена Владимирова

