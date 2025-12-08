российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 декабря 2025, 15:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В центре города ищут убежавшую собаку – объявлено вознаграждение (ФОТО)

За помощью обращается жительница Екатеринбурга Елена. 8 декабря около 14:00 по местному времени из сквера за оперным театром убежала собака – джек-рассел-терьер по кличке Чара.

Хозяин, выгуливавший собаку, спустил ее с поводка, после чего она убежала в сторону улицы Малышева. Свидетели видели, как собака перебежала улицу Малышева и далее побежала по Луначарского, больше ее пока не видел никто.

Елена обращается за помощью и ждет любую информацию о Чаре по телефону: 8-912-28-58-721.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,