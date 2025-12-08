российское информационное агентство 18+

Понедельник, 8 декабря 2025, 15:22 мск

Школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой в трех видах спортивной борьбы

Фото: департамент спорта Екатеринбурга

Воспитанница спортивной школы «Динамо» по единоборствам Анисия Бисаева стала чемпионкой на II Всероссийском фестивале «Борьба в школу».

Соревнования состоялись в Москве в начале декабря. В них приняли участие 852 юных спортсмена в возрасте от 11 до 13 лет из 54 регионов страны. Анисия уверенно выиграла в своей весовой категории (до 65 кг), финал завершился со счетом 5:1 в пользу екатеринбурженки. Кроме того, она стала единственной спортсменкой из Свердловской области, которая стала чемпионом в трех видах спортивной борьбы.

«Это лишь начало большого пути! Гордимся и поздравляем Анисию и ее тренера – Эльбека Адылбековича Бисаева! Желаем новых высот!» – отметили в департаменте физкультуры и спорта администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

