Школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой в трех видах спортивной борьбы

Воспитанница спортивной школы «Динамо» по единоборствам Анисия Бисаева стала чемпионкой на II Всероссийском фестивале «Борьба в школу».
Соревнования состоялись в Москве в начале декабря. В них приняли участие 852 юных спортсмена в возрасте от 11 до 13 лет из 54 регионов страны. Анисия уверенно выиграла в своей весовой категории (до 65 кг), финал завершился со счетом 5:1 в пользу екатеринбурженки. Кроме того, она стала единственной спортсменкой из Свердловской области, которая стала чемпионом в трех видах спортивной борьбы.
«Это лишь начало большого пути! Гордимся и поздравляем Анисию и ее тренера – Эльбека Адылбековича Бисаева! Желаем новых высот!» – отметили в департаменте физкультуры и спорта администрации Екатеринбурга.
