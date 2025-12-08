Суд повторно рассмотрит дело подростка, пытавшегося убить 12-летнюю девочку

Прокуратура Верхней Пышмы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 16-летнего парня, который едва не убил девочку в селе Мостовском.

Преступление было совершено 15 сентября 2024 года. По версии следствия, подросток из личной неприязни решил убить 12-летнюю знакомую. Для этого он вызвался проводить ее вечером до дома. Когда они шли по проселочной тропе через открытое поле, парень пропустил девочку вперед и прицельно бросил камень в ее голову. Повалив жертву на землю, он стал душить ее, а когда девочка перестала подавать признаки жизни, не менее 20 раз ударил ее ногами и руками. Затем он за ноги оттащил тело в ближайший лес и скрылся.

К счастью, девочка выжила. Родители, забеспокоившись, что дочь не вернулась домой, развернули поиски. К ним присоединился и обвиняемый, причем он пытался запутать взрослых и выдвигал версию, что в поселке появился маньяк. Поисковики нашли телефон пропавшей, и вскоре обнаружили в лесу школьницу с пробитой головой. Девочку срочно доставили в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга. Там она долгое время находилась в реанимации, ей потребовалась операция.

Причастность подростка к произошедшему установили во время следственных действий. Он дал признательные показания. По информации СМИ, юноша часто подвергался травле со стороны местных детей, в том числе над ним подшучивала пострадавшая. Сам подросток воспитывался в полной многодетной семье.

16-летнему парню было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетней». В июле 2025 года уголовное дело было возвращено прокурору «в целях устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела по существу». Теперь дело вновь направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

