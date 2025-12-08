На Урале пьяный водитель посадил в «десятку» мать с семью детьми (ФОТО)

В Белоярском районе Свердловской области гаишники остановили пьяного водителя, который перевозил в автомобиле ВАЗ-21102 женщину с семью детьми.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, дети перевозились с грубыми нарушениями правил безопасности: в автомобиле не было детских кресел, а количество пассажиров превышало число предусмотренных мест для сидения.

Выяснилось, что водитель – знакомый многодетной матери, предложивший довезти ее до соседней деревни. Женщина с детьми согласилась на поездку, не придав значения не только опасному состоянию водителя, но и вопиющим нарушениям правил.

Результаты освидетельствования водителя подтвердили состояние сильного алкогольного опьянения – 0,697 мг/л в выдыхаемом воздухе. Дополнительная проверка установила, что мужчина уже ездил пьяным и на момент задержания не имел права управления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку.

Белоярский район, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube