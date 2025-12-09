Екатеринбургский проект получил национальную туристическую премию

Стрит-арт линия Екатеринбурга победила на ежегодной национальной туристической премии «Russian Traveler Awards 2025». Она стала выбором организаторов в номинации «Экскурсионный туристический маршрут».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, награду на торжественной церемонии в Москве из рук организаторов получила исполняющая обязанности директора МКУ «Столица Урала» Наталья Елохина.

Напомним, «желтая» (стрит-арт) линия – первый в России маршрут, который проводит туристов и жителей города по художественным работам в городском пространстве. Впервые ее «расчертили» в 2020 году на фестивале уличного искусства «Стенограффия». Нанесенный на тротуаре пунктир объединил самые популярные арт-объекты.

Сейчас протяженность линии составляет порядка 10 километров, она проводит гостей и жителей города по 40 лучшим стрит-арт работам российских и иностранных авторов. Маршрут существует и онлайн – он размещен на многих картах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

