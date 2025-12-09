российское информационное агентство 18+

В зоопарке появилась новая стая попугаев (ФОТО)

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке в вольере рыже-серых валлаби поселились десять волнистых попугайчиков. Птицы уже освоились на новом месте и живут привычной жизнью.

В дикой природе волнистые попугаи, как и валлаби, распространены в Австралии и на некоторых прилегающих островах. Птицы предпочитают участки местности с редкими деревьями, живут большими стаями.

Попугайчиков кормят овощами, фруктами, отварными крупами, творогом, яйцами, сухим кормом. Сухие смеси они любят больше всего, но и от остальной еды не отказываются.

Екатеринбург, Елена Владимирова

